Политика

18:16 06.06.2019

Сайдик: вопрос о снятии блокады неподконтрольных территорий был поднят представителями ОРДЛО и поддержан в общей форме РФ

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Сайдик: вопрос о снятии блокады неподконтрольных территорий был поднят представителями ОРДЛО и поддержан в общей форме РФ

Вопрос о снятии экономической блокады с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 5 июня в Минске был поднят представителями ОРДЛО и поддержан в общей форме Российской Федерацией, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик

"Что касается дискуссии в ТКГ по экономическим вопросам хочу ответить, что вчера отвечая на вопрос журналистов о снятии так называемой блокады, я затронул только один аспект очень комплексного и сложного вопроса о снятии торговых ограничений и восстановлении экономических связей Украины с временно неподконтрольными ей ОРДО и ОРЛО. На самом деле во время общений дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО, и поддержан в общей форме российской стороной", - говорится в заявлении Сайдика, которое он сделал журналиста в четверг в Киеве.

Сайдик отметил, что представитель Украины в ТКГ второй президент Украины Леонид Кучма в своих высказываниях говорил обо всем комплексе взаимных шагов, связанных с данным вопросом.

"Он (Кучма-ИФ) особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимна и он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мер. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины", - подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Сайдик пояснил, что причиной произошедшего недопонимания является то, что когда представители ОБСЕ в ТКГ употребляют термин "блокада", то он в их понимании воспринимается как "этот широкий комплекс вышеупомянутых мер, предпринятых всеми сторонами конфликта".

Спредпредставитель ОБСЕ указал, что все ограничительные меры, предпринятые с марта 2017 года внесли свой негативный вклад в увеличение разрыва между сторонами конфликта и, в частности, гражданами, проживающими по обе стороны линии соприкосновения.

"Мы (ОБСЕ- ИФ) всегда выступали и выступаем за то, чтобы эта тенденция разрыва внутри страны была не только прекращена, но и восставлена ситуация, предшествующая марту 2017 года", - сказал Сайдик.

Теги: #сайдик #ткг #обсе #блокада #кучма
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