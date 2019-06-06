Рада включила в повестку дня законопроекты о незаконном обогащении, инициированного Зеленским нет

Верховная Рада включила в повестку дня сессии депутатские законопроекты об уголовной ответственности за незаконное обогащение, аналогичный законопроект президента Украины Владимира Зеленского включить отказалась.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за включение в повестку дня сессии законопроектов "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об ответственности за незаконное обогащение" (№№10110-1, 10110-д) проголосовали 226 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

В то же время народные депутаты отказались включить в повестку законопроект Зеленского №10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о конфискации незаконных активов чиновников и наказания за получение таких активов", а также альтернативный этому проект закона.