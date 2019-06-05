Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму до 23 июня 2020г

Постпреды стран ЕС одобрили продление ограничительных мер в отношении России из-за присоединения Крыма, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Дипломаты ЕС одобрили продление санкций в отношении РФ в связи с Крымом", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что в случае окончательного утверждения ЕС этого решения, срок действия санкций решено продлить до 23 июня 2020 года.