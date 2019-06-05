В случае признания КС неконституционности указа президента о внеочередных выборах Рады избирательная кампания может быть отменена

Следствием возможного признания Конституционным судом Украины неконституционности указа президента о роспуске Верховной Рады назначении внеочередных выборов может быть только отмена и прекращение избирательной кампании, считает председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Избирательный процесс является непрерывным и не может быть временно приостановлен, поэтому следствием однозначного – если оно таким будет – решения может быть только отмена и прекращение кампании в целом", - написала Айвазовская на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Она напомнила, что законы, подзаконные акты, указы или их отдельные положения теряют силу в день принятия решения КС.

По словам Айвазовской, Конституционный суд может указать в решении порядок и сроки его выполнения, а также возложить на государственные органы власти контролирующую функцию.

Она подчеркнула, что без определения порядка исполнения решения КС, если оно будет принято в пользу истцов, у ЦИК, избиркомов, субъектов избирательного процесса, парламента и правительства будет возникать немало проблем, и как следствие – правовая неопределенность.

Айвазовская отметила, что официальная стоимость избирательной кампании для государственного бюджета – около 2 млрд грн, поэтому признание конституционности/ неконституционности указа в сжатые сроки имеет свою цену для налогоплательщиков и участников выборов, которые не только должны собрать финансовый ресурс и прозрачно его потратить, а и оценивать последствия.

"Решение необходимо принимать в кратчайшие сроки и с четким алгоритмом/формой его реализации", - написала председатель правления гражданской сети "Опора".

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, внеочередные выборы народных депутатов состоятся 21 июля.