Климпуш-Цинцадзе разочарована заявлениями Зеленского по референдуму о вступлении Украины в НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе разочарована заявлениями президента Владимира Зеленского относительно проведения референдума о вступлении Украины в НАТО.

"Ну вот… Снова в телеинтервью сегодня озвучено – референдум о вступлении в НАТО, хотя на встречах с партнерами звучали заверения в четком направлении движения. А еще только вчера речь шла о выборе украинцев и определенности Конституции", - написало она на своей странице в соцсети Facebook в среду.

В то же время, вице-премьер отметила, что избранность людьми дает ответственность за курс и за его внедрение.

Кроме того, Климпуш-Цинцадзе посетовала на негативный информационный фон в отношении НАТО на большинстве украинских каналах и информационных сайтах.

"И надо разъяснения на основе Конституции, а не для референдумов", - подчеркнула она.

Ранее в этот день Зеленский в видео-интервью "Сниданку с 1+1" заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после проведения референдума. "Курс в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО, и что это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина будет в НАТО ", - сказал президент Украины.

4 июня, президент Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что курс на вступление в НАТО и Европейский Союз является неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины.