Рада в четверг вынесет на голосование законопроект о парламентских ВСК и приступит к Избирательному кодексу

Парламент в четверг закончит рассмотрение поданных ко второму чтению поправок к законопроекту (№1098) о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады, заявил спикер парламента Андрей Парубий, закрывая пленарное заседание в среду.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в среду народные депутаты продолжили рассматривать поправки к законопроекту и остановились на 649-й. Всего ко второму чтению подготовлено более 700 поправок.

Закрывая пленарное заседание в среду, председатель Верховной Рады сказал, что в четверг народные депутаты закончат рассмотрение поправок законопроекта о временных следственных комиссиях и вынесут его на голосование.

Парубий также напомнил, что в четверг народные депутаты приступят к рассмотрению во втором чтении Избирательного кодекса (№3112-1).

Как сообщалось, законопроект №1098 был зарегистрирован в парламенте в ноябре 2014 года несколькими народными депутатами, в том числе председателем Верховной Рады Парубием.

Депутаты приняли документ в первом чтении 25 апреля 2019 года. Во время подготовки ко второму чтению к законопроекту поступило более 1600 правок.

Законопроект призван законодательно урегулировать полномочия парламента относительно определения статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.