Зеленский обсудил с Могерини и Туском применение мер против чиновников РФ, причастных к паспортизации Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском реформы и санкционные меры против российских чиновников, причастных в выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

"Во время встреч с Федерикой Могерини и президентом Евросовета президент Зеленский обсудил планы реформ и видение урегулирования ситуации на Донбассе, а также применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса", - сообщает администрация президента Украины на странице в микроблоге Твиттер в среду.

Как сообщалось, после встречи Зеленского с Могерини и Туском запланирована совместная пресс-конференция.