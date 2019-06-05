Съезд партии "Самопомич" состоится 8 июня в Киеве

Политическая партия "Самопомич" проведет съезд в субботу, 8 июня, в Киеве. ё

"Съезд будет в субботу, 8 июня. На нем будет названа первая пятерка партийного списка кандидатов в народные депутаты", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в партии.

На уточняющий вопрос, будет ли известен на съезде весь список кандидатов в народные депутаты от "Самопомочи", он ответил утвердительно.

Как сообщалось, партия "Самопомич" формирует свой список кандидатов путем рейтинга. Список будет состоять из трех частей: прорейтинговые народные депутаты, региональные лидеры и политические союзники и эксперты.