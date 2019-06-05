Политика

10:23 05.06.2019

По решению Зеленского, вместо Хомчака в переговорах ТКГ в Минске Генштаб ВСУ будет представлять замкомандующего ООС Бондарь

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По решению Зеленского, вместо Хомчака в переговорах ТКГ в Минске Генштаб ВСУ будет представлять замкомандующего ООС Бондарь

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о том, что участие начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске в среду в настоящее время не актуально, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"После дополнительных консультаций президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не актуально", - говорится в сообщении, обнародованном на странице АПУ в соцсети Фейсбук в среду утром.

Согласно информации, Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего операции Объединенных сил генерал-майором Богданом Бондарем.

При этом в администрации президента подчеркнули, что Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ.

Как сообщалось, во вторник, 4 июня, в Брюсселе на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский заявил, что ТКГ в среду в Минске обсудит вопрос прекращения огня и обмен пленными. Он также сообщил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак примет участие в первом после обновления состава украинской делегации заседании ТКГ.

"Начальник Генерального штаба будет работать согласно нашей украинской доктрине… завтра у нас состоится первая встреча, кстати, он (Хомчак – ИФ) тоже будет на этой встрече. Первая встреча в Минском формате. Там будут определенные предложения по возвращению к Минску. Прекращение огня – мы хотим все закончить", - сказал Зеленский.

Теги: #минский_формат #зеленский #украина #хомчак #бондарь
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