Политика

21:49 04.06.2019

Зеленский в отношениях с Польшей настроен на примирение и недопущение преобладания в повестке дня стран тематики сложных периодов совместной истории

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Зеленский в отношениях с Польшей настроен на примирение и недопущение преобладания в повестке дня стран тематики сложных периодов совместной истории

Президент Украины Владимир Зеленский нацелен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования сложных вопросов истории в отношениях с Польшей.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений на повестке дня стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", - сказал он на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи во вторник вечером в Брюсселе.

Теги: #зеленский #польша #отношения
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