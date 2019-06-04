ЕНП приняла партии "Европейская солидарность" и "Самопомич" в статусе наблюдателей

Европейская народная партия (ЕНП) приняла партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") в качестве наблюдателя, решение вступит в силу в сентябре, сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Европейская народная партия приняла решение о принятии "Европейской солидарности" в статусе наблюдателя. Решение вступает в силу в сентябре, так как партия только сменила название", - написал Арьев на своей странице в Фейсбуке.

Он добавил, что за это время партия будет работать в рамках имплементации антикоррупционной стратегии ЕНП и должна завершить трансформационные процессы внутри политсилы.

Кроме того, ЕНП приняла и партию "Объединение "Самопомич". "Европейская народная партия приняла решение о принятии "Самопомочи" в свою семью! Принятие как политической силы, которая своей деятельностью доказала преданность европейским ценностям и борьбе с коррупцией", - написала вице-спикер парламента, член партии "Самопомич" Оксана Сыроид в Фейсбуке.