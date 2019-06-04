В случае возвращения РФ в ПАСЕ МИД Украины пересмотрит свое отношение к Ассамблее

В Министерстве иностранных дел Украины готовы к изменениям правил Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и возможному возвращению России в организацию, однако такой вариант угрожает подрывом доверия к ПАСЕ, констатирует заместитель главы МИД Василий Боднар.

"Мы были готовы к этому решению, поскольку во время голосования несколько недель назад мы голосовали против и призвали наших международных партнеров, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления. В данном случае голосование произошло не так, как мы того хотели", - сказал замминистра в эфире UA:Украинское радио.

По его словам, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу подрыва доверия к этой организации.

"В данном случае с нашей стороны, скорее всего, будет коррекция отношения к этой организации, поскольку мы считали, что Совет Европы должен обеспечивать, прежде всего, права человека и основные положения функционирования демократии. К сожалению, Россия этого не делает, и западные страны ей это прощают", - отметил Боднар.

Как сообщалось, в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации.

"Принятый проект резолюции предусматривает внесение дополнений в правила работы, чтобы пояснить, что в случае запроса на пересмотр полномочий (делегации - ИФ) нельзя временно или на постоянной основе отзывать право голоса, право быть представленным (в ПАСЕ - ИФ) и право высказываться на заседаниях", - говорится в коммюнике а сайте ПАСЕ.

В комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций.

Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи.

В 2014 году ПАСЕ применила санкции к России, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.