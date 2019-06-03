Политика

14:41 03.06.2019

Парубий обещает, что все внесенные Зеленским законопроекты будут предложены для включения в повестку дня Рады

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Парубий обещает, что все внесенные Зеленским законопроекты будут предложены для включения в повестку дня Рады

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обещает, что все внесённые президентом Владимиром Зеленским законопроекты будут предложены для включения в повестку дня сессии парламента, а затем рассмотрены в сессионном зале.

"Все законопроекты, переданные президентом, будут предложены для внесения в повестку дня сессии... Все законодательные инициативы президента, определённые как неотложные, мы будем рассматривать в сессионном зале", - сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник.

В свою очередь представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук напомнил на согласительном совете, что Зеленский внёс в парламент законопроект о процедуре отстранения от власти президента. Он также подчеркнул, что неотложно необходимо рассмотреть проекты законов о внесении изменений в ст.80 о неприкосновенности народных депутатов (№7203) и в закон о выборах народных депутатов об обеспечении избирательных прав военнослужащих (№10356).

Теги: #верховная_рада #парубий #украина #зеленский
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