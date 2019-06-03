Политика

14:15 03.06.2019

Администрация Мэй пытается воспрепятствовать встрече Трампа с поддерживающими Brexit политиками

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Администрация Мэй пытается воспрепятствовать встрече Трампа с поддерживающими Brexit политиками

Администрация премьер-министра Великобритании Терезы Мэй предпринимает попытки сорвать возможную встречу президента США Дональда Трампа с политиками - видными сторонниками Brexit, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник в партии "Брекзит" Найджела Фаража.

В настоящий момент американский президент находится с трехдневным визитом в Великобритании.

"Да, это правда, что номер 10 (Даунинг-стрит, 10; резиденция премьера - ИФ) пытается остановить Найджела и нас", - заявил источник.

При этом он подчеркнул, что сам Трамп будет игнорировать подобные попытки.

По информации источника, у Трампа появится возможность встретиться с политиками, выступающими за Brexit, во вторник после совместной пресс-конференции с Мэй.

Ранее Трамп заявил, что очень хорошо относится к видным сторонникам выхода Великобритании из ЕС - экс-главе МИД Великобритании Борису Джонсону и Фаражу.

Кроме того, Трамп говорил, что Фараж должен участвовать в переговорах по Brexit.

Теги: #великобритания #сша #трамп #brexit #мэй
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