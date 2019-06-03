Политика

10:20 03.06.2019

Вакарчук призвал политиков не обещать быстрого завершения войны на Донбассе, а способствовать завершению войны на благоприятных для Украины условиях

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Вакарчук призвал политиков не обещать быстрого завершения войны на Донбассе, а способствовать завершению войны на благоприятных для Украины условиях

Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук призвал политиков и представителей власти не обещайте людям быстрого завершения войны на Донбассе, а делать все, чтобы война завершилась на благоприятных для Украины условиях.

"Думаю, что, если вы увидите человека, который скажет вам: "Я знаю точно, как завершить войну", это будет неправдой, этот человек лукавит или не понимает, о чем говорит. Это очень многогранный комплексный процесс. И предостерегаю всех политиков, в том числе тех, кто сегодня при власти: не обещайте людям просто быстро завершить войну, обещайте сделать все для того, чтобы война завершилась на как можно быстрее благоприятных для Украины условиях", – сказал Вакарчук в эфире телеканала ТРК "Украина" в воскресенье вечером.

Он назвал два основных фактора, которые нудно реализовать в плане завершения конфликта Донбассе.

"Фактор №1 – нам надо на тех территориях, которые мы контролируем сейчас, создать сказку, создать витрину настоящей свободной жизни, где человек чувствует себя человеком достойным, защищенным, имеет благосостояние и безопасность. И когда мы покажем пример внутри страны, когда мы исправим ситуацию в экономике, когда верховенство права, наконец, станет не словами, а действиями, когда к каждому человеку будут относиться как к самому лучшему… и не будет лучших и худших. Я уверен, что люди на неподконтрольных территориях так или иначе захотят так или иначе поскорее с нами объединиться. Тогда нам будет намного легче решить эту ситуацию", - пояснил лидер партии "Голос".

Второе, по словам Вакарчука, нужно не забывать, что "люди, живущие по ту сторону линии разграничения – это тоже наши люди".

"Нам нужно протянуть им руку помощи, не надо их воспринимать как людей второго сорта. Нужно показать каждому из них, независимо от их политических взглядов, что мы ждем их, думаем о них и что мы однажды будем вместе", – сказал он.

Теги: #вакарчук #оос #украина #донбасс #ордло
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