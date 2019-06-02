В Харькове прошел объединительный съезд "Доверяй делам", Кернеса и Труханова избрали сопредседателями партии

Во Дворце спорта Харькова в воскресенье прошел первый этап объединительного съезда партии "Доверяй делам" (т.н. "партии мэров" с участием городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе съезда делегаты единогласно избрали Кернеса главой партии "Доверяй людям".

Новоизбранный глава политсилы предложил делегатам избрать сопредседателем партии Труханова. Это предложение было поставлено на голосование и делегаты также единогласно поддержали его.

В своих выступлениях Кернес и Труханов задекларировали, что среди приоритетов партии - приведение закона о языке к европейским стандартам, достижение мира на Донбассе исключительно мирным путем и продолжение реформы децентрализации в Украине.

"Наши принципиальные позиции: продолжение реформы децентрализации, но без попыток переложить государственные проблемы и расходы на плечи местного самоуправления, административная реформа, ликвидация областных и районных администраций с последующей передачей полномочий комитетам всех уровней, предоставление экономических свобод регионам, в частности создание свободных экономических зон, проведение согласованной политики развития всех украинских регионов, в то же время защита интересов городов-доноров, введение практики местных референдумов по ключевым вопросам развития населенных пунктов, новый Жилищный кодекс, который будет защищать интересы собственного жилья, а не монополистов... налоговые каникулы для малого бизнеса, политика, направленная на сохранение культурных ценностей, уважение религиозных взглядов и национальной самоидентичности всех народов, которые проживают в Украине, приведение языкового закона к европейским стандартам, завершение войны на Донбассе исключительно мирным путем", - сказал Труханов.

В свою очередь Кернес заявил, что считает языковой закон в нынешнем виде "большой ошибкой"

"Закон об обеспечении украинского языка, как государственного в том виде, в котором он существует сейчас, это большая ошибка. Он антиукраинский по духу и антиконституционный по содержанию. Как пример: статья 21 закона о языке, как и статья 7 закона об образовании лишает граждан Украины получить образование на родном языке, права, напрямую записанного в Конституции Украины. Уже это причина его опротестовывать. А таких причин много", - сказал Кернес.

Он заверил, что партия готова поддержать инициативы по достижению мира на Донбассе.

"Нужно закончить войну. Наша партия поддержит все инициативы прекращения вооруженного противостояния на востоке страны. Минский формат должен быть оживлен и продолжен. Альтернативы нет. параллельно нужно начинать работу с украинцами по ту сторону фронта. Хватит хоронить героев, нужно возвращать живых", - сказал Кернес.

Он также отметил необходимость решения проблемы переселенцев и выступил за "искоренение огульного деления украинцев на правильных и неправильных".

"Искоренить огульное несправедливое деление на правильных и неправильных украинцев, патриотов и сепаратистов. Харьков и Мариуполь - это пограничные города. Это мирные рубежи Украины. Мы первые принимаем переселенцев, здесь базируется армия. Историческая и географическая близость к России - это наша данность. Жизнь показала, что с умом и миром Украина может развиваться с любыми соседями. Здравый смысл, а не политиканство - наша идеология", - отметил Кернес.

Второй этап объединительного съезда партии "Доверяй делам" пройдет 9 июня в Одессе. Ожидается, что на нем будут выдвинуты кандидаты в народные депутаты.