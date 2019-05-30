Политика

17:24 30.05.2019

Глава Пентагона заявил, что не поручал прятать эсминец "Джон Маккейн" от Трампа

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Глава Пентагона заявил, что не поручал прятать эсминец "Джон Маккейн" от Трампа

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что не принимал никаких решений, связанных с американским эсминцем "Джон Маккейн" во время визита президента США Дональда Трампа в Японию, сообщают американские СМИ.

По их данным, Шанахан во время поездки в Сингапур сказал журналистам, что не отдавал распоряжений и не давал одобрения ни на какие подобные действия. "Я бы никогда не проявил неуважение к памяти о таком великом патриоте, как сенатор Маккейн", - отметил он.

Его слова прозвучали на фоне сообщений о том, что американским военным было поручено принять меры, чтобы "Джон Маккейн", находящийся на ремонте на японской базе Йокосука, не попал в поле зрения посетившего это место Трампа.

Теги: #япония #сша #эсминец #трамп #пентагон
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