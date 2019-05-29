Политика

12:54 29.05.2019

Профільний комітет рекомендує ВР розглянути у другому читанні проект Виборчого кодексу

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Парламентський комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує Верховній Раді розглянути у другому читанні проект Виборчого кодексу, повідомив перший заступник голови комітету, народний депутат із фракції "Народний фронт" Леонід Ємець.

"Виборчий кодекс (автори Андрій Парубій, Олександр Черненко, Леонід Ємець) пройшов комітет! 18 голосів "за". Тепер він у сесійній залі. Або приймемо, або дізнаємося за прізвищами, хто наобіцяв відкриті списки і збрехав. До виборів дізнаємося", - написав Ємець на своїй сторінці у соцмережі Facebook у середу.

Теги: #виборчий_кодекс #верховна_рада #україна
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