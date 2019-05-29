Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует Верховной Раде рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса, сообщил первый заместитель главы комитета, народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

"Избирательный кодекс (авторы Андрей Парубий, Александр Черненко, Леонид Емец) прошел комитет! 18 голосов "за". Теперь он в сессионном зале. Или примем, или узнаем по фамилиям, кто наобещал открытые списки и соврал. До выборов узнаем", - написал Емец на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.