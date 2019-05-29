Политика

09:12 29.05.2019

США продолжат поставки оружия Украине

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США продолжат поставки оружия Украине

Соединенные Штаты продолжат поставлять различные виды вооружения Украине и будут консультировать Киев по данному вопросу, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на брифинге во вторник.

"Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на самооборону", - констатировал Волкер.

Он отметил, что "Штаты готовы поддерживать оправданные потребности в обеспечении обороны Украины".

"Мы будет консультироваться с Украиной по части их легитимных потребностей. Мы выясним, какие средства мы необходимо предоставить. Кроме того, мы открыты к экспорту вооружений, то есть покупке Украиной военного оборудования у США", - сказал спецпредставитель.

Волкер убежден, что "это нормальное взаимодействие со страной, развивающей свои собственные оборонные возможности".

Теги: #сша #оружие #украина #волкер
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