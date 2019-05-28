Волкер настроен на продолжение диалога с российской стороной по урегулированию ситуации на Донбассе

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер настроен на продолжение контактов с российской стороной с целью урегулирования ситуации на востоке Украины.

"Я хотел бы контактировать с российской стороной в ближайшее будущее", - сказал он во вторник в рамках интернет-конференции.

Волкер напомнил, что в ходе встреч, которые состоялись ранее в этом году, "россияне четко сказали, что они не видят возможности для продуктивного обсуждения по причине президентской кампании". "Мы должны посмотреть, как обстоят дела сейчас из-за парламентской кампании, и когда появится соответствующее время, чтобы встретиться", - объяснил он положение дел.

Говоря о предмете переговоров, американский дипломат констатировал, что это "война на Донбассе". "Мы хотим быть уверены, что мы положим на стол все проблемные вопросы выполнения Минских договоренностей, начиная с прекращения огня, отвода военных подразделений, разоружения незаконных вооруженных формирований и создания такой ситуации в сфере безопасности на Донбассе, чтобы можно было бы потом выполнять политическую часть", - детализировал Волкер.

Отвечая на вопрос российского журналиста о том, какое давление могут оказать США, чтобы заставить Украину выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей, дипломат напомнил, что Украина уже одобрила необходимое законодательство. "К сожалению, проблема с выполнением Минска - это продолжающаяся оккупация Россией востока Украины и продолжающиеся там бои – Украине просто невозможно продвигаться вперед далее, чем она уже это сделала. В то же время, Россия должна выполнить договоренности о прекращении огня, вывести свои войска из Украины. Россия должна много сделать, чтобы прекратить войну в Украине", - сказал он.

В ответ на вопрос о том, какими могут быть "красные линии" в вопросе поддержки Украины и продолжении санкций для России", Волкер выразил уверенность, что это – продолжение усилий, направленных на выполнение Минских договоренностей. "Все, что будет идти против этого, будь то любое признание захвата территорий Россией, либо какая-то их независимость – автономия не является частью Минских договоренностей, продолжающееся присутствие иностранных войск на украинской территории – это будет "красной линией". Это - часть Минских договоренностей, ничего нового добавлять не нужно. Что нам нужно, так это видеть, что это выполнено", - указал посол.

Волкер вновь высказался за необходимость "помочь людям на Донбассе". "Предоставить им гуманитарную помощь – одна из важных задач, которая должна быть решена как украинским правительством, так и международным сообществом", - подчеркнул он.

По словам посла, президент Украины Владимир Зеленский "говорит об этом". "Я надеюсь, что после парламентских выборов и формирования правительства будет больше возможностей для украинской стороны им помочь. Они – украинские граждане, которые чрезвычайно страдают от вторжения и оккупации. Они нуждаются в гуманитарной поддержке. Зеленский уже говорил об этом вопросе, и я с нетерпение жду работать с ним и его командой по вопросам реформ и развитию в Украине, для выполнения Минских соглашений, укрепления безопасности для Украины», - детализировал Волкер.