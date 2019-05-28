Политика

18:27 28.05.2019

Президент Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня

1 мин читать
Президент Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня

Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из дипломатических источников, в рамках пребывания в Брюсселе Зеленский встретится с руководством Европейского Союза и НАТО.

Он, в частности, встретится с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского Союза Дональдом Туском.

Зеленский также проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, по окончании которых пройдет пресс-конференция.

Теги: #зеленский #брюссель #визит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:29 28.05.2019
В Брюсселе ожидают визита Зеленского, в Киеве на июль намечен саммит Украина-ЕС

В Брюсселе ожидают визита Зеленского, в Киеве на июль намечен саммит Украина-ЕС

17:47 28.05.2019
Абромавичус не видит себя в АП или Раде, хотел бы поработать в правительстве или на госпредприятиях

Абромавичус не видит себя в АП или Раде, хотел бы поработать в правительстве или на госпредприятиях

17:38 28.05.2019
Американцы не давали советов Зеленскому в отношении назначения Богдана, но советовали следить за тем, как он ведет свои дела

Американцы не давали советов Зеленскому в отношении назначения Богдана, но советовали следить за тем, как он ведет свои дела

16:56 28.05.2019
Зеленский предоставил гражданство Украины нескольким иностранцам

Зеленский предоставил гражданство Украины нескольким иностранцам

16:32 28.05.2019
Президент Зеленский назначил Устенко своим внештатным советником

Президент Зеленский назначил Устенко своим внештатным советником

16:31 28.05.2019
Зеленский назначил замглавы АП Алексея Гончарука

Зеленский назначил замглавы АП Алексея Гончарука

16:27 28.05.2019
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

15:33 28.05.2019
Зеленский и Науседа подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы

Зеленский и Науседа подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы

15:02 28.05.2019
Главы МИД Германии и Франции в четверг прилетят в Киев

Главы МИД Германии и Франции в четверг прилетят в Киев

12:39 28.05.2019
Совместные действия для развития е-услуг в Украине обсудил с представителями международных организаций советник президента Федоров

Совместные действия для развития е-услуг в Украине обсудил с представителями международных организаций советник президента Федоров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Брюсселе ожидают визита Зеленского, в Киеве на июль намечен саммит Украина-ЕС

Зеленский в ближайшее время подаст в Раду законопроект о незаконном обогащении – секретарь СНБО

Зеленский предоставил гражданство Украины нескольким иностранцам

Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Экс-глава Минфина Данилюк назначен секретарем СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский в ближайшее время подаст в Раду законопроект о незаконном обогащении – секретарь СНБО

Украине нужно обязательно выполнять обязательства по внешнему долгу - Абромавичус

Блокируя заседания Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне, Венгрия делает ошибку – Волкер

Сенченко заявил о выходе из ВО «Батьківщина»

Съезд "партии мэров" пройдет 2 июня в Харькове - Труханов

США будут консультироваться с Украиной относительно дальнейших возможных поставок оружия – Волкер

Саакашвили может вернуться в Украину в среду, 29 мая

Экс-глава Минфина Данилюк назначен секретарем СНБО

Нардеп-"радикал" Вовк оспаривает в суде присвоение дипломатического ранга Герасимову и Логвинскому

Каплин вышел из фракции БПП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА