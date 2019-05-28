Политика

11:43 28.05.2019

Рабинович и Бойко стали сопредседателями "Оппозиционной платформы – За життя"

1 мин читать
Рабинович и Бойко стали сопредседателями "Оппозиционной платформы – За життя"

В Киеве состоялся очередной съезд политической партии "Оппозиционная платформа – За життя", на котором рассмотрен ряд организационных вопросов, а народные депутаты Вадим Рабинович и Юрий Бойко единогласно избраны сопредседателями политсилы.

Как сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За життя", съезд партии состоялся 27 мая. Виктор Медведчук единогласно избран главой политсовета и председателем стратегического совета партии "Оппозиционная платформа – За життя", а народный депутат Сергей Левочкин – председателем исполкома партии.

"Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович призвал воплотить в жизнь победную стратегию участия партии в ближайших парламентских выборах", - говорится в сообщении.

Теги: #за_життя #бойко #съезд #рабинович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:24 28.05.2019
Политсила Гройсмана на следующей неделе проведет съезд

Политсила Гройсмана на следующей неделе проведет съезд

12:50 27.05.2019
Первый этап предвыборного съезда "Слуги народа" планируется на 8 июня

Первый этап предвыборного съезда "Слуги народа" планируется на 8 июня

18:10 24.05.2019
Съезд партии "Европейская солидарность" состоится 31 мая

Съезд партии "Европейская солидарность" состоится 31 мая

14:59 24.05.2019
Учредительный съезд партии "Европейская солидарность" состоится в пятницу, 24 мая

Учредительный съезд партии "Европейская солидарность" состоится в пятницу, 24 мая

11:22 20.05.2019
В "Оппозиционной платформе – за жизнь" довольны заявлением Зеленского о роспуске Рады - Бойко

В "Оппозиционной платформе – за жизнь" довольны заявлением Зеленского о роспуске Рады - Бойко

10:52 16.05.2019
Бойко: закон о языке будет оспорен в Конституционном суде

Бойко: закон о языке будет оспорен в Конституционном суде

15:43 14.05.2019
Бойко выступает за инаугурацию президента 19 мая и введение моратория на повышение тарифов

Бойко выступает за инаугурацию президента 19 мая и введение моратория на повышение тарифов

19:09 11.05.2019
Садовый вновь возглавил партию "Объединение "Самопомич"

Садовый вновь возглавил партию "Объединение "Самопомич"

16:36 09.05.2019
Ю.Бойко: 9 Мая всегда будет Днем Победы для украинского народа

Ю.Бойко: 9 Мая всегда будет Днем Победы для украинского народа

17:08 08.05.2019
Под Киевом перезахоронили останки 24 бойцов, павших в годы Второй мировой войны

Под Киевом перезахоронили останки 24 бойцов, павших в годы Второй мировой войны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Команда Зеленского запустила проект LIFT для привлечения новых специалистов и инновационных идей

Политсила Гройсмана на следующей неделе проведет съезд

Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым составом Европарламента – комментарий МИД

В АП подготовили законопроекты об отзыве депутатов и мэров

Парубий о заявлении Зеленского в адрес парламента: К сожалению, он никак не может почувствовать ответственность

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэр Днепра Филатов решил не участвовать в парламентских выборах

"Самопомич" в среду представит кандидатов в Раду и места в списке

Команда Зеленского запустила проект LIFT для привлечения новых специалистов и инновационных идей

В Брюсселе состоится неформальный саммит ЕС по итогам выборов в Европарламент

Экономисты предсказывают победу Трампа на президентских выборах в США в 2020г

Мадуро призвал соратников по партии готовиться к скорейшему проведению парламентских выборов

Глава партии Brexit заявил о необходимости всеобщих политических реформ в Британии

Меркель призывает как можно скорее определиться с кандидатом на пост главы Еврокомиссии

Нетаньяху заявил, что пытается избежать новых выборов в Израиле

Программным директором партии "Голос" стал экс-замглавы Стратегической группы советников по поддержке реформ Кухта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА