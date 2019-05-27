ЦИК просит Донецкую и Луганскую ОГА дать заключение о возможности проведения выборов в Раду на территориях, входящих в состав одномандатных округов

Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям – военно-гражданским администрациям о предоставлении выводов о возможности организации, по состоянию на 27 мая 2019 года, внеочередных парламентских выборов 21 июля на территориях, входящих в состав одномандатных избирательных округов в рамках этих областей.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, комиссия ожидает данную информацию до 3 июня.

Указано, что данные округа определены постановлением ЦИК от 28 апреля 2012 года. Этим постановлением было создано 225 одномандатных округов на территории всех областей Украины, Автономной Республики Крым, городов Киева и Севастополя.

При этом внеочередные парламентские выборы в октябре 2014 года проходили на 198 округах в связи с аннексией Крыма и оккупацией части территории Донецкой и Луганской областей.

Выборы президента Украины в 2019 году проводились на 199 округах.