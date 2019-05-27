Законопроект об импичменте президента уже подготовлен – представитель президента в Раде

Законопроект об импичменте президента Украины уже подготовлен, заявляет представитель президента Украины в Верховной Раде Р Руслан Стефанчук.

"Этот закон готов", - сказал Стефанчук журналистам в Верховной Раде в понедельник.

В то же время он не дал четкого ответа на вопрос, когда законопроект будет внесён в парламент.

Стефанчук также сообщил, что в администрации президента уже разработаны около 200 законопроектов.

Ранее в этот день спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий выразил надежду, что законопроект об импичменте будет рассмотрен после того, как рассмотрят вопрос о временных следственных комиссиях (ВСК). "Я уверен, что мы должны в ближайшее время рассмотреть законопроект о временных следственных комиссиях…(для процедуры импичмента необходимо расследование ВСК – ИФ) ", - добавил он.