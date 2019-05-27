Политика

12:05 27.05.2019

Рада в четверг рассмотрит вопрос отставки Кабмина - Парубий

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Рада в четверг рассмотрит вопрос отставки Кабмина - Парубий

 Верховная Рада Украины в четверг, как ожидается, рассмотрит вопрос отставки Кабинета министров Украины, сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"На четверг, как мы договаривались на предыдущей неделе, планируется блок вопросов аграрной политики, но также, согласно закону, коллеги, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров Украины", - сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Рады в понедельник.

Спикер напомнил, что согласно законодательству, у парламента есть 10 дней для рассмотрения этого вопроса.

"Мы входим в эти 10 дней на этой неделе, и поэтому также даю поручение комитету правовой политики рассмотреть в среду на комитете вопрос (отставки Кабмина – ИФ), чтобы в четверг мы могли рассмотреть этот вопрос – об отставке Кабинета министра и премьер-министра", - сказал Парубий.

Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в ближайшую среду, 22 мая.

24 мая руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк сообщила, что заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке зарегистрировано в украинском парламенте.

Теги: #парубий #отставка #рада #кабмин
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