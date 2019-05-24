Политика

20:03 24.05.2019

Мосийчук заявляет, что вышел из Радикальной партии из-за серьезных идеологических разногласий

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Мосийчук заявляет, что вышел из Радикальной партии из-за серьезных идеологических разногласий

Народный депутат Игорь Мосийчук подтвердил информацию о своем выходе из Радикальной партии Олега Ляшко и заявляет, что причиной этого решения стали идеологические разногласия.

"Хочу сообщить всем о своем выходе из рядов Радикальной партии Олега Ляшко. Это было нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое я был вынужден принять. Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю", - написал Мосийчук на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Он поблагодарил Ляшко за сотрудничество и заявил, что не имеет "ни оснований, ни желания для любой вражды или противостояния" с бывшими коллегами по партии.

Нардеп заявил, что, несмотря на состояние здоровья, не оставит общественную и журналистскую деятельность. "Надеюсь, что Бог даст сил продолжить и политическую деятельность. Сейчас определяюсь с дальнейшими действиями. Как только приму конкретное решение - сообщу общественности и СМИ", - сказал Мосийчук.

Ранее о выходе Мосийчука из Радикальной партии сообщил лидер политсилы Ляшко.

Теги: #мосийчук #рпл #выход
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