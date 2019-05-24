Политика

12:50 24.05.2019

В Украине стартовал процесс смены места голосования на внеочередных выборах в Раду – глава ЦИК

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В Украине стартовал процесс смены места голосования на внеочередных выборах в Раду – глава ЦИК

 В Украине стартовал процесс временного изменения места голосования на внеочередных выборах Верховной Рады Украины, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Сегодня начался избирательный процесс по внеочередным выборам народных депутатов Украины. Также стартует процесс временного изменения места голосования", - написала Слипачук на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Она напомнила, что каждый, кто желает воспользоваться своим правом проголосовать на выборах 21 июля, должен подать заявление в органы ведения Государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно.

"Для избирателей, чей избирательный адрес находится на временно оккупированной территории, достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать", - добавила Слипачук.

Больше информации о том, как изменить место голосования или проверить себя в Госреестре можно узнать по ссылке - https://www.drv.gov.ua.

Глава ЦИК отметила, что во время голосования граждане получат два бюллетеня – для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе. "Поэтому если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - пояснила она.

Теги: #цик #слипачук #голосование #выборы
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