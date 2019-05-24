Политика

09:33 24.05.2019

Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией – глава АПУ

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Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией – глава АПУ

 Глава администрации президента Украины Андрей Богдан не считает пророссийского политика, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука возможным помощником в налаживании контактов с Россией.

"Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей - это их выбор", - заявил Богдан в эфире программы "Право на владу" накануне вечером, сообщается на сайте президента Украины в пятницу утром

Он также уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский и он сам лично не знакомы с Медведчуком.

"Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался. И до сих пор, - заверил Богдан.

Теги: #медведчук #ап #богдан
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