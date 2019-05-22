Порошенко заявил о "политических преследованиях", назвал их признаком начала избирательной кампании

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что ряд расследований, начатых после окончания срока его полномочий главы государства, свидетельствуют о старте парламентской избирательной кампании, а также не исключил появление новых уголовных производств, в которых он может фигурировать.

"Я оцениваю эти политические преследования так: первое - это является признаком начала парламентской избирательной кампании. Второе - я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины. Если подается жалоба в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли оборонять Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, - это провокация против Российской Федерации и попытка переложить ответственность со стороны РФ - страны-агрессора... Сейчас пятая колонна пытается переложить это на власть Украины", - сказал Порошенко журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос, как он оценивает начавшиеся политические преследования.

Он заверил, что "готов отвечать за это", добавив, что "мы этого не позволим сделать".

"Когда другой политический деятель из пятой колонны пишет о том, что нужно обвинить Порошенко в том, что он якобы давил непонятно на кого или на всех для того, чтобы Украина получила Томос - я готов и за это отвечать, так как считаю, что это был правильный, решительный шаг", - сказал Порошенко.

Пятый президент также прокомментировал обвинения якобы в незаконных приказах для ВСУ и подписании закона о языке: "Когда пытаются обвинить в том, что в 2014 году после десятидневного режима одностороннего прекращения огня по нашим войскам вели огонь со всех средств, включая стрелковое оружие, артиллерии, минометов, и я тогда отдал приказ на контрнаступление. В результате этого контрнаступления мы освободили две трети оккупированного Донбасса, и это было преступление против Украины? Я готов нести ответственность за это "преступление".

Порошенко предположил, что следующие планы его противников в том, что "они собираются привлечь меня к ответственности за подписание закона о языке - я тоже готов за это нести ответственность".

"Уголовное дело по Керченскому проливу - это атака на армию, уголовное дело по Томосу - это атака на веру, уголовное дело по закону о языке - это атака на язык. То есть все четко по программе, но ничего у них не получится", - уверен пятый президент.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти, со стороны руководства Украины в конце 2018 года. Портнов обвинил Порошенко в госизмене.

Кроме того, Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ряду статей Уголовного кодекса Украины после заявления руководителя компании "Энергомережа" Дмитрия Крючкова относительно правомерности действий пятого президента Порошенко, других высших должностных лиц, народных депутатов и руководителей крупных предприятий.