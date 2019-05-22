Политика

15:08 22.05.2019

Зеленский предлагает смягчить ценз проживания в Украине для участия выборов в Раду – нардеп Попов

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Зеленский предлагает смягчить ценз проживания в Украине для участия выборов в Раду – нардеп Попов

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в законодательство связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов (№10319) предусматривает смягчение ценза проживания в Украине в течение 5 лет перед выборами, отмечает нардеп от фракции Радикальной партии Игорь Попов.

"Проживание на территории в пределах государственной границы Украины считается проживание лица на территории Украины, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней. Не является нарушением требования о проживании на территории в пределах государственной границы Украины выезд лица за границу в служебную командировку, на учебу, в отпуск, на лечение", - процитировал на своей странице в соцсети Фейсбук Попов часть текста внесенного президентом в парламент законопроекта.

Комментируя данную законодательную инициативу, парламентарий написал: "То есть берешь справку о длительном лечении - и идешь в закрытые списки".

В этом контексте Попов также отметил, что довольно много лиц, отсутствующих в стране в последние 5 лет "в силу специфических причин" - уже возвращаются.

Теги: #верховная_рада #попов #законопроект #украина #выборы
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