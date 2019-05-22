Политика

13:20 22.05.2019

В Раде зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в закон о выборах нардепов

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В Раде зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в закон о выборах нардепов

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект авторства президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины.

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий проект закона №10319 зарегистрировал 22 мая 2019 года.

На данный момент тест документа на сайте Рады отсутствует.

Спикер Андрей Парубий заявил, что был шокирован президентским законопроектом об изменениях избирательного законодательства, который предлагает закрытые списки.

Спикер сообщил, что законопроекты (об изменениях в законы о выборах народных депутатов, а также - о публичных закупках) будут распечатаны и розданы народным депутатам для ознакомления, после чего он поставит их на голосование для включения в повестку дня.

Теги: #верховная_рада #украина #выборы #закон
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