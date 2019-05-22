Политика

13:06 22.05.2019

Указ президента о роспуске Рады ведет к конституционному кризису, а его автор со временем понесет ответственность - Парубий

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Указ президента о роспуске Рады ведет к конституционному кризису, а его автор со временем понесет ответственность - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента и назначении внеочередных парламентских выборов ведет к конституционному кризису в стране.

"По моему голубоокому убеждению, указ президента – это не только пренебрежение Конституцией, а заведение Украины в конституционный кризис. Воюющую Украину завели в конституционный кризис", - сказал Парубий на внеочередном пленарном заседании Рады в среду.

Он отметил, что не может "остановить указ президента". "Только суд определит его соответствие Конституции", - сказал спикер.

Вместе с тем, Парубий сказал, что поддерживает инициативу народных депутатов, которые планируют обратиться в Конституционный суд.

"Я понимаю, что решение Конституционного суда может быть позже самих выборов. Но вместе с тем я убежден, что я как председатель Верховной Рады должен дать политическую оценку этому указу, и сказать, что его автор будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины. Всему придет свое время. Один президент уже начинал свои действия с нарушения Конституции", - подытожил глава парламента.

Теги: #верховная_рада #парубий #украина #выборы
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