Политика

03:54 22.05.2019

Климкин: Чем быстрее состоится перезапуск Администрации президента – тем лучше

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Климкин: Чем быстрее состоится перезапуск Администрации президента – тем лучше

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин одобрил новые кадровые назначения в Администрацию президента Владимира Зеленского.

"С искренним уважением отношусь к первым персональным назначениям Владимира Зеленского. Я бы на его месте Администрацию перезагрузил как факт и как класс. Совсем уже у нее никудышная аура и карма. Даже хорошие люди, как показывает практика, ситуации не спасают", - написал Климкин в Фейсбук.

Он отметил, что офис главы государства должен быть без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми. В частности, по его словам, то же касается и секретариата Кабинета министров.

"Есть хорошая китайская пословица: "Когда дует ветер - нужно строить мельницы, а не сводить заборы". От себя добавлю, хоть и не китаец, - чем быстрее, тем лучше", - подчеркнул Климкин.

 

Теги: #перезапуск #украина #мнение #климкин #ап
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