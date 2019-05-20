Гройсман: я принял решение подать в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в эту среду, 22 мая.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.

Гройсман напомнил, что в понедельник во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия.

"Я думаю, вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что ему не стыдно за годы своей работы и за принятые решения.

"За все три года мы не допустили ни одного кризиса, не было никаких проблем, которые бы несли угрозу для нашей государственности и страны в целом", - добавил Гройсман.

Также премьер подчеркнул, что страна находится в хорошем состоянии.

Позже пресс-секретарь премьера Василий Рябчук опубликовал на своей странице в Facebook скан-копию написанного от руки заявления Гройсмана об отставке.

"В соответствии с частью второй статьи 115 Конституции Украины прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины", - говорится в тексте заявления.

Документ датирован 20 мая и содержит подпись Гройсмана.

Как сообщалось, Зеленский предложил Кабинету министров подать в отставку.

"Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: "Правительство не решает наших проблем – правительство и есть наши проблемы". Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, ЧТО мы не сможем сделать. Это неправда – можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - сказал он в ходе обращения к украинскому народу после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.

Согласно ст.15 закона "О Кабинете министров", премьер имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке. В свою очередь, Рада рассматривает вопрос об отставке премьера не позднее, чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если оно поступило во время очередной сессии Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если оно поступило в межсессионный период. Премьер освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Рады. В то же время, принятие Радой решения об отставке премьера влечет отставку всего состава правительства.

Согласно ст.115 Конституции, премьер и другие члены Кабмина имеют право заявить Верховной Раде о своей отставке. При этом отставка премьер-министра, как и принятие Верховной Радой резолюции недоверия Кабинету министров, имеют следствием отставку всего состава Кабинета министров. В этом случае Верховная Рада осуществляет формирование нового состава Кабинета министров Украины. Согласно ст.90 Конституции, после отставки Кабмина парламент должен сформировать новый состав правительства на протяжении 60 дней, иначе президент может досрочно распустить парламент.

В то же время, согласно ст.115, Кабинет министров, который сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой или отставку которого принял парламент, продолжает выполнять свои полномочия до начала работы новосформированного Кабинета министров.