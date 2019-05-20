Политика

17:31 20.05.2019

"Народный фронт" будет участвовать в досрочных выборах, но расценивает их как антиконституционные

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"Народный фронт" будет участвовать в досрочных выборах, но расценивает их как антиконституционные

Партия "Народный фронт" заявляет о готовности участвовать в досрочных парламентских выборах в Украине, однако расценивает заявление президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва незаконным.

"Заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией. Несомненно, мы будем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах", - говорится в заявлении партии, обнародованном в понедельник.

В партии отмечают, что в инаугурационной речи Зеленского "не было ничего о повестке дня изменений в стране, а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду". "Этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах", - заявляют в "Народном фронте".

Теги: #народный_фронт #рада #выборы
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