Политика

15:33 20.05.2019

Вакарчук заявляет, что "Голос" будет участвовать в выборах в Раду и требует изменить избирательную систему

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Вакарчук заявляет, что "Голос" будет участвовать в выборах в Раду и требует изменить избирательную систему

Лидер политической партии "Голос" музыкант Святослав Вакарчук заявляет, что возглавляемая им политсила будет принимать участие в ближайших выборах в Верховную Раду Украины и требует изменить избирательную систему перед выборами на пропорциональную и с открытыми списками.

"Партия "Голос" будет участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду, когда бы они ни состоялись", - цитирует в понедельник Вакарчука пресс-служба партии "Голос".

Партия "Голос" считает, говорится в информации, что Украине необходима пропорциональная избирательная система с открытыми списками, ведь для новой политики, свободной от коррупции, нужно новое избирательное законодательство.

"… перевыборы по старым правилам - это продолжение старой политики под контролем олигархических элит. Это продолжение старой коррупции. Во время таких выборов места в партийных списках продаются, избиратель попирается, а в мажоритарных округах царит подкуп и давление админресурса", - пояснил недостатки лидер партии.

Как следствие, подчеркнул Вакарчук, "мы должны заменить старую избирательную систему, которая осталась нам в наследство еще со времен (экс-президента Украины Виктора – ИФ) Януковича".

"Новая избирательная система - это подотчетность каждого депутата перед избирателями. Это невозможность провести в Верховную Раду представителей партии, потерявшей репутацию и доверие. Это интересы избирателя над интересами политиков. Именно такой должна быть новая политика", - сказал он.

Теги: #вакарчук #голос #выборы
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