Политика

13:37 20.05.2019

Украина удержит макрофинансовую стабильность без очередного транша МВФ – советник Зеленского

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Украина удержит макрофинансовую стабильность без очередного транша МВФ – советник Зеленского

Украина в краткосрочной перспективе сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша Международного валютного фонда (МВФ), однако в долгосрочной перспективе стране необходимо продолжать сотрудничество с МВФ, полагает советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в виде более $20 млрд золотовалютных резервов. Украина сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала. Они дорогие для нас – придется платить около 10% годовых", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина".

В то же время Устенко указал на то, что отсутствие сотрудничества с МВФ не позволит привлечь средства от Европейского Союза и Всемирного банка.

"Но как только страна войдет в стадию переговорного процесса об открытии новой программы, это уже будет положительным сигналом и на внешних рынках может снова появится окно возможностей", – отметил Устенко.

Теги: #зеленский #устенко #украина #мвф
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