Советник Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко: "Инвестиционное сообщество ждет от Зеленского "вау-решений"

Эксклюзивное интервью исполнительного директора Международного фонда Блейзера и советника Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олега Устенко агентству "Интерфакс-Украина".

– По прогнозам JP Morgan, Украине не следует ожидать транша МВФ в этом году. Как вы оцениваете вероятность такого сценария?

– Я и сам придерживался той точки зрения, что сотрудничество с МВФ будет усложнено. Еще несколько месяцев назад говорил, что, как минимум, мы идем не в графике. Как максимум, программа вообще закончится без получения траншей. То есть мы либо получим транш с серьезным опозданием, либо программу закроют. Основная преграда – невыполнение антикоррупционной повестки дня. Мы находимся в ситуации "новой нормальности" – все, что было ненормальным вчера, является нормальным сегодня. Прежде всего, я говорю об информации. Информационные потоки о коррупции в высших эшелонах власти – по оборонной продукции – тоже повлияли на ситуацию. Представьте, что МВФ придется принимать положительное решение по Украине? А если еще всплывет информация? А она всплывет... Зеленский анонсировал, что он будет давать карт-бланш антикоррупционным ведомствам. То есть в срок мы не получим транш. А там уже совсем близко к концу года, то есть конец текущей программы. Новый президент заявляет, что хочет продолжить сотрудничество с МВФ, но пересмотреть программу. Есть ли смысл тогда пересматривать параметры текущей программы, которая все равно закрывается в конце года? Или, может быть, стоит начать новую – stand-by или EFF. У меня есть два сценария развития событий: программу закроют и начнут новую, второй – пересмотрят параметры текущей и продлят ее. Но, первый – основной. Если мы будем двигаться по нему, то новая программа появится после того, когда будет создана новая правящая коалиция, что, в свою очередь, возможно после проведения парламентских выборов. Открытый вопрос здесь – время проведения выборов.

- Тогда возникает вопрос: как удержать макрофинансовую стабильность?

- Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы ЕКС и "подушка безопасности" в более $20 млрд золотовалютных резервов. Украина сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала. Они дорогие для нас – придется платить около 10% годовых. Кроме того, без сотрудничества с МВФ никак не привлечь средства от ЕС, Всемирного банка. Но как только страна войдет в стадию переговорного процесса об открытии новой программы, это уже будет положительным сигналом и на внешних рынках может снова появится окно возможностей.

- В этом году такое возможно?

– Да. После выборов в Раду, думаю, возможно открыть уже новую программу. Предполагаю, что в июне-августе начнется переговорный процесс по поводу либо открытия новой, либо пересмотра старой программы. Но без программы с МВФ, думаю, мы не сможем выстоять в долгосрочной перспективе. У нас большие выплаты, а свободного ресурса не так много. Параллельно у нас дефицит счета текущих операций, который тоже нужно финансировать. В прошлый год приток валюты от "заробитчан" в размере $12 млрд несколько сократил эту "дыру", но это не решение проблемы. Решение – приток прямых иностранных инвестиций. А на фоне разговоров об улучшающемся бизнес-климате объем ПИИ сокращается. В этом году прогноз по инвестициям – $1,5 млрд, в минувшем они составили окло $2 млрд, а годом ранее – $2,5 млрд.

- Но требования МВФ явно диссонируют с теми идеями, в частности, в фискальном секторе, которые артикулировал один из советников Зеленского по налоговой политике.

– Стимулировать экономику можно, во-первых, монетарными, во-вторых, фискальными методами или же за счет улучшения бизнес-климата, в-третьих. Монетарные методы президенту недоступны – только самоубийца поставит под вопрос независимость Нацбанка. Зеленскому на самом деле выгодно сохранять независимость центробанка. Предыдущая администрация все сваливала на МВФ и частично "попередников", а Зеленский, совершенно не покривив душой, часть проблем сможет "перенаправить" на независимый НБУ.

Чтобы стимулировать экономику через бюджет, нужно фискальное пространство. А у нас дефицит бюджета. И если мы по итогам этого года сохраним его на уровне 2,2% ВВП, как указано в законе о госбюджете, это будет хорошо. Но я предполагаю, что не получится выдержать такой дефицит.

Остается стимулирование экономики через инвестиции. Как стимулировать приток инвестиций? Он у нас всегда был незначительный, а качество бизнес-климата менялось скорее на словах, чем на деле. Инвестиционное сообщество, несмотря на свою прагматичность, ждет от Зеленского "вау-решений". Это политик извне системы. Он будет, в их понимании, ломать рамки. Например, теневую экономику – 50% экономики в тени. Колоссальную неэффективность. Страна покупает газ и нефть и в то же время является наиболее энергозатратной на единицу ВВП среди стран из бывшего СССР. Это может нас вытолкнуть вперед.

Небольшие вложения средств могут давать большой эффект. Быструю детенизацию спровоцируют даже мягкие положительные изменения бизнес-климата. Но что ты можешь дать такого "вау"? Потому-то и обсуждается, например, отмена налога на прибыль и введение налога на выведенный капитал. Те, кто критикует эту идею, пускай вспомнят, что в наиболее накаленный политический период она была на устах у трех топовых кандидатов в президенты. Другой вопрос: как это согласовать с МВФ?

Что касается амнистии капитала и возможности легализации своих средств путем уплаты налога в объеме 5% легализуемой суммы, подачи налоговой декларации - тут может быть полезен опыт МВФ и Всемирного банка. У них есть техническая экспертиза по всему миру, они знают, где это проходило успешно. В части латиноамериканских стран периодически объявлялась амнистия капитала, но она была неуспешна – не верили, что это будет хорошо сделано. А есть положительный опыт, например, Пакистана. Но если ты делаешь такие "вау"-шаги, то как же ты можешь оставаться в программе stand-by? Поэтому я говорю о возможности открыть новую программу, но МВФ – консервативная организация. Я думаю, будет поиск компромисса и допустимых "вау"-шагов.

– То есть вы не изменили своим убеждениям, что Украина сможет вырасти в 10% ВВП в год?

– Страна может эффективно бороться с бедностью, если ее экономика растет более 5% ВВП в год. А мы еще почти 5% ВВП пускаем на обслуживание долгов. Добавьте туда наши колоссальные расходы на оборону и сектор безопасности, удельный вес которых превышает аналогичные расходы членов НАТО. То мы должны расти еще и больше 10% ВВП в год. Западные соседи, которые и без того чувствуют себя гораздо лучше нас, опережают Украину по росту. То есть если мы не покажем высокие темпы экономического роста, народ продолжит уезжать из страны.

А конкуренция за инвестиции в мире многократно выросла. Чтобы выиграть борьбу за инвестиции, нужно обратить на себя внимание. Роста в 2-3% ВВП в год недостаточно. Остальные страны вокруг нас растут быстрее. Потенциально мы можем остаться территорией с людьми только пенсионного возраста, а вокруг нас еще идет геополитическая игра. Поэтому экономика – это еще и вызов для нашей независимости. Но я считаю, что президент Зеленский может обеспечить нам возможность прорыва. Хотя делать ставку лишь на одного человека - неправильно. Даже если это президент страны.

- Как обеспечить такой рост?

– Половина экономики в тени. То есть в прошлом году, когда мы с вами произвели около $130 млрд, в тени было произведено $65 млрд. При этом коррупционный налог составил минимально 20%. То есть около $10 млрд – средства, которые наполняли коррупционные каналы. Я далек от мысли, что возможно уровень теневой экономики свести к нулю. Но можно поставить цель снизить уровень "тени" за пять лет, например, до венгерских 25%, наивысшего уровня теневой экономики в ЕС. То есть ежегодно легализировать $6 млрд. Это обеспечит дополнительный рост экономики в 5%. Помимо этого, высвобождаются средства из "коррупционного налога". При этом каждый миллиард долларов инвестиций обеспечивает 0,1-0,5 процентных пункта прироста экономики. При Ющенко Украина получала $10 млрд инвестиций. Представьте, что мы получим не прогнозируемые $1,5 млрд ПИИ в этом году, а $10 млрд – это еще 1-5% к естественному уровню роста экономики. Итого, получаем естественный рост экономики в 2-3% ВВП плюс около 5% за счет детенизации и плюс около 3% за счет притока инвестиций.

– Откуда возьмутся 5% "детенизационного" роста?

– Будет более чем эффективное разрушение монополий там, где можно их рушить. Второе – приватизация. На ней вряд ли удастся заработать – рынок плох, интерес инвесторов к Украине низкий. Но это уменьшит наши расходы на будущие периоды и снизит уровень коррупции. Зеленский как человек из вне системы имеет нулевую толерантность к коррупции. А она замыкается на высшем уровне. И если нет "своего" топового человека, кооррупционеры среднего и нижнего звена не могут рассчитывать на защиту. При Зеленском этой коррупцинной вершины нет – получается, можно из системы вынимать всех. Поэтому если антикоррупционные институции получат карт-бланш, они смогут показать реальный результат. Можем со 120 места в рейтинге The Corruption Perceptions Index ("Индекс восприятия коррупции" – ИФ) подняться сразу в первую сотню.

- Если ли возможность снизить цены на коммунальные услуги и энергоресурсы, о чем заявлял Зеленский?

– Снижение цены возможно в конкурентной борьбе. Предполагаю, что Зеленский будет пытаться создать условия, которые позволят закачать в экономику инвестиции за счет резкого улучшения качества бизнес-климата. На него могут пойти инвесторы – это новый несистемный политик, который будет ошибаться, но будет и склонен выполнять взятые на себя обещания. Поэтому единственное, как Зеленский может снизить цены в этом секторе, это открыть в газодобыче конкуренцию и допустить и местных инвесторов, и иностранных. Это – миллиардные инвестиции. Сомневаюсь, что местные хотят зайти в газодобычу – они предпочитают владеть лицензиями, при случае их продать, и ни копейки не вкладывают в газодобычу. Свободный и открытый вход и открытые правила игры для всех в энергетическом секторе, газодобыче означают то, что нужно убить монополиста в лице "Нафтогаз".

- НБУ начал цикл снижения. Насколько динамичным он должен быть?

- У них уже было достаточно возможностей начать смягчение раньше. Но регулятор на это не шел, потому что существовал в кислотной среде, когда на него оказывал давление весь политикум. Поэтому они закручивали гайки, хотя могли идти на снижение уже три месяца назад. Тут ставлю им зачет. Нынешнее смягчение на 0,5 п.п тоже поддерживаю. Никто не должен в их деятельность вмешиваться. Это уже не тот расклад, который был в 2014 году, когда было сделано очень много ошибок. А нынешнее снижение может подтолкнуть рост экономики. Бизнес не делается под тот процент, который сейчас есть.

– При президентстве Петра Порошенко было несколько попыток создать центры экономической мысли при президенте или правительстве. Это экономический и совещательный совет при правительстве, координационный центр реформ при президенте, который, кстати, возглавлял Александр Данилюк. Тот же Центр свободной экономики Кахи Бендукидзе. По вашему мнению, где должны быть центры экономической мысли, где должна формироваться экономическая стратегия? И кто ее должен формировать?

– Зеленский заявил, что вместо администрации президента хочет иметь аналитический центр. Как работает такой центр: есть достаточное количество специалистов, а также других таких же центров, которые между собою ведут дискуссию. Не нужно слушать одних. Расчет только на одного не сработает, нужна реальная дискуссия. Только не такая, где каждый пытается продемонстрировать свой ум, а конструктивный поиск решения. Вплоть до того, чтобы закрыть всех в комнате, чтобы они выработали какое-то решение. Но Зеленский должен понимать: финальная ответственность на нем. Не на советниках и даже не на правительстве. Политическая воля может менять страну к лучшему быстро. Для меня Зеленский сейчас – это Кеннеди, который подарил людям веру в лучшее, в то, что сейчас система может быть изменена. Но он должен трансформироваться в Рейгана. Когда Рейган в своей иннаугурационной речи в 1981 году говорил о состоянии США в тот момент, можно представить, что он говорит это об Украине. И через десять лет, когда Рейган отдал офис Бушу-старшему, это уже была другая страна – снова сильная экономически, снова знающая себе цену, снова со счастливыми гражданами. Сейчас важно помочь президенту Зеленскому. В этом я вижу роль и мест для всего экспертного сообщества и для себя, в частности.