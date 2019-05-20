Рада не сможет снять депутатскую неприкосновенность до досрочных выборов Рады, считают в "Народном фронте"

В парламентской фракции "Народный фронт" утверждают, что Верховная Рада не успеет снять депутатскую неприкосновенность до досрочных парламентских выборов.

"К сожалению, закон о снятии депутатской неприкосновенности этот парламент принять уже не может. Поскольку если выборы пройдут летом, я напомню, что процедура снятия депутатской неприкосновенности подразумевает изменения в Конституцию и требует голосования на двух сессиях парламента. Это должна быть нынешняя сессия, которая проходит, и следующая, (которая начинается – ИФ) кажется, 2-го сентября. Для того чтобы проголосовать за изменения в Конституцию, парламент должен быть полномочным в сентябре, иначе голосования не произойдёт", - сказал депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец журналистам в понедельник в Киеве.

Он уточнил, что Конституция определяет, что только тот созыв парламента, который начал изменения в Конституцию, должен их и завершить.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва, а также призвал депутатов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности.