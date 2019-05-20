Политика

12:37 20.05.2019

"Батькивщина" готова к досрочным выборам - Немыря

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"Батькивщина" готова к досрочным выборам - Немыря

 Партия ВО "Батькивщина" и ее лидер Юлия Тимошенко готовы к досрочным выборам Верховной Рады, заявляет народный депутат из одноименной фракции Григорий Немыря.

"Мы готовы и к досрочным выборам – мы об этом неоднократно говорили, - и к срочным выборам. Думаю в данном случае лидер партии, получившая достаточно большое количество голосов на президентских выборах, и партия готовы и к досрочным выборам", - сказал Немыря агентству "Интерфакс-Украина" после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского в понедельник в Киеве.

Ранее в этот день президент Украины Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Теги: #немыря #тимошенко #рада #выборы
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