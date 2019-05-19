Порошенко уволил уполномоченного по правам ребенка Кулебу
Глава Украинского государства Петр Порошенко своим указом освободил Николая Кулебу от должности уполномоченного президента по правам ребенка.
"Освободить Кулебу Николая Николаевича от должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка", - говорится в указе №290/2019, обнародованном на сайте президента в воскресенье.
Кулеба был назначен уполномоченным президента по правам ребенка указом президента Порошенко 18 декабря 2014 года.