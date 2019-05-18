Политика

19:18 18.05.2019

Меджлис призвал ООН признать депортацию крымских татар геноцидом

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Меджлис призвал ООН признать депортацию крымских татар геноцидом

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и государствам-членам официальное заявление Меджлиса крымскотатарского народа с призывом о признании геноцидом депортацию 1944 года, сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины в ООН.

"Постпред В.Ельченко передал генсеку ООН обращение Меджлиса крымскотатарского народа к парламентам и правительствам государств-членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа", - говорится в сообщении, обнародованном в субботу днем в Твиттере.

Как отмечается, обращение будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

18 мая - День памяти жертв депортации крымских татар.

 

Теги: #крымские_татары #заявление #украина #оон #ельченко
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