Политика

16:43 18.05.2019

Порошенко надеется на закрепление в Конституции права крымскотатарского народа на национальную территориальную автономию в составе Украины

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Порошенко надеется на закрепление в Конституции права крымскотатарского народа на национальную территориальную автономию в составе Украины

Президент Украины Петр Порошенко выступает за закрепление в Конституции Украины права крымскотатарского народа на национальную территориальную автономию в составе Украинского государства, что поспособствует восстановлению государственного суверенитета над крымским полуостровом.

"Должно быть завершено законодательное закрепление неотъемлемого права крымскотатарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого Украинского государства", - сказал Порошенко, выступая на мероприятиях по случаю чествования 75-летия депортации крымских татар в субботу в Киеве.

"Надеюсь, что с внесением изменений в Конституции Украины относительно признания закрепления прав крымскотатарского народа на национальную территориальную автономию в составе Украины, я твердо убежден, что мы лишь усилимся в нашем стремлении о восстановлении государственного суверенитета Украины над крымским полуостровом", - отметил президент.

Порошенко напомнил, что сейчас оккупированный Крым превращается в военный плацдарм, и нельзя исключать размещения ядерного оружия на полуострове, так как инфраструктура для этого уже создана.

Действующий президент призвал новую власть Украины увеличить уровень мировой поддержки Украины в борьбе против российской агрессии и незаконной агрессии Крыма, а также за усиление международного давления на РФ.

Теги: #крым #порошенко #татары #украина
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