Политика

15:03 17.05.2019

От Японии на инаугурацию Зеленского прибудет спецпосланник премьер-министра, член Палаты представителей парламента Тояма

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От Японии на инаугурацию Зеленского прибудет спецпосланник премьер-министра, член Палаты представителей парламента Тояма

Японию на инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского представит член Палаты представителей парламента Кийохико Тояма, который будет специальным посланником премьер-министра Синдзо Абэ, сообщили в посольстве Японии в Киеве.

"С учетом важности отношений между Японией и Украиной, правительство Японии решило отправить на инаугурацию господина Кийохико Тояма, члена Палаты представителей парламента Японии, вице-президента парламентской Лиги дружбы между Японией и Украиной, как специального посланника премьер-министра Японии", – говорится в сообщении посольства в Фейсбуке в пятницу.

Указано, что это решение правительства Японии является знаком приветствия новому президенту Украины.

"Правительство Японии надеется, что отправка специального посланника будет толчком для развития дружеских отношений с Украиной", – отметили в посольстве.

Теги: #япония #зеленский #украина
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