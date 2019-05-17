Политика

09:44 17.05.2019

Порошенко уволил Елисеева с поста заместителя главы АП

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Порошенко уволил Елисеева с поста заместителя главы АП

Президент Украины Петр Порошенко уволил Константина Елисеева с поста заместителя главы администрации президента (АП).

Соответствующий указ подписан 16 мая и обнародован на сайте главы государства.

Как сообщалось, 16 мая Елисеев сообщил, что "когда была объявлена дата инаугурации, я подал президенту просьбу об отставке".

Порошенко назначил Елисеева заместителем главы администрации президента 15 июля 2015 года. До этого Елисеев, кадровый дипломат, в течение 5 лет возглавлял представительство Украины в Евросоюзе.

Теги: #елисеев #увольнение #порошенко #украина #ап
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