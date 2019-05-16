Политика

13:11 16.05.2019

Решение по инаугурации поможет завершить период неопределенности, но в будущем Раде стоит работать оперативнее - пресс-служба Зеленского

1 мин читать
Решение по инаугурации поможет завершить период неопределенности, но в будущем Раде стоит работать оперативнее - пресс-служба Зеленского

 Решение Верховной Рады Украины о назначении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая, поможет завершить период неопределенности для Украины, заявили у Зеленского.

"Депутаты все же смогли показать результат. Пусть их решение и повлечет ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций, которых удалось бы избежать, если бы инаугурация состоялась в выходной день", - говорится в комментарии пресс-службы Зеленского в четверг.

При этом команда Зеленского надеется, что в дальнейшем народные депутаты будут принимать необходимые для страны законы быстрее, чем решение о назначении даты официального вступления Зеленского на пост президента Украины.

Ранее в этот день Верховная Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая. Церемония начнется в 10:00 в сессионном зале парламента.

Теги: #зеленский #рада #инаугурация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:05 16.05.2019
"Евробляхер" наехал на полицейского во время акции возле здания Рады в Киеве, правоохранители применили слезоточивый газ

"Евробляхер" наехал на полицейского во время акции возле здания Рады в Киеве, правоохранители применили слезоточивый газ

15:04 16.05.2019
У Зеленского готовы к консультациям с Кабмином для обеспечения достаточного количества газа на зиму

У Зеленского готовы к консультациям с Кабмином для обеспечения достаточного количества газа на зиму

14:09 16.05.2019
Фракция "Народный фронт" на своем заседании в пятницу намерена обсудить выход из коалиции

Фракция "Народный фронт" на своем заседании в пятницу намерена обсудить выход из коалиции

13:34 16.05.2019
Между полицией и митингующими под Радой евробляхерами произошла потасовка

Между полицией и митингующими под Радой евробляхерами произошла потасовка

12:23 16.05.2019
Более трети украинцев ожидают, что способность Зеленского справляться с руководством страной выяснится через год - опрос

Более трети украинцев ожидают, что способность Зеленского справляться с руководством страной выяснится через год - опрос

12:22 16.05.2019
Зеленский сможет принять первые решения после формирования команды - Данилюк

Зеленский сможет принять первые решения после формирования команды - Данилюк

11:54 16.05.2019
Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть депутатов решила "насолить украинскому народу" и создала проблемы для зарубежных гостей – Разумков

Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть депутатов решила "насолить украинскому народу" и создала проблемы для зарубежных гостей – Разумков

11:51 16.05.2019
Вакарчук создает партию "Голос", с которой пойдет на выборы в Раду

Вакарчук создает партию "Голос", с которой пойдет на выборы в Раду

11:26 16.05.2019
Проходной барьер в Раду преодолевают 4 партии - соцопрос

Проходной барьер в Раду преодолевают 4 партии - соцопрос

11:14 16.05.2019
Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Климкин отменил свое участие в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки

Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть депутатов решила "насолить украинскому народу" и создала проблемы для зарубежных гостей – Разумков

Вакарчук создает партию "Голос", с которой пойдет на выборы в Раду

Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

Вакарчук объявил о создании партии "Голос", с которой намерен участвовать в парламентских выборах

ПОСЛЕДНЕЕ

Дания даст разрешение на стройку Nord Stream 2 после парламентских выборов, полагает депутат Бундестага

На должности премьера украинцы больше всего хотели бы видеть Тимошенко, Смешко и Бойко - опрос

Климкин отменил свое участие в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки

Европейский выбор Украины, экономика без олигархов и равенство перед законом – ключевые положения программы партии Вакарчука "Голос"

Вакарчук объявил о создании партии "Голос", с которой намерен участвовать в парламентских выборах

Объявление об отсутствии коалиции может помешать роспуску парламента - источник

Юрчишин и Клименко завершили сотрудничество с Transparency International Ukraine в связи с участием в предвыборной кампании

Бойко: закон о языке будет оспорен в Конституционном суде

Президент Молдовы заявил, что "официальная позиция Кишинева относительно территориальной целостности Украины никогда не менялась"

Ни один из проектов постановлений о дате инаугурации Зеленского не наберет нужного количества голосов, считает Сыроид

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА