Решение по инаугурации поможет завершить период неопределенности, но в будущем Раде стоит работать оперативнее - пресс-служба Зеленского

Решение Верховной Рады Украины о назначении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая, поможет завершить период неопределенности для Украины, заявили у Зеленского.

"Депутаты все же смогли показать результат. Пусть их решение и повлечет ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций, которых удалось бы избежать, если бы инаугурация состоялась в выходной день", - говорится в комментарии пресс-службы Зеленского в четверг.

При этом команда Зеленского надеется, что в дальнейшем народные депутаты будут принимать необходимые для страны законы быстрее, чем решение о назначении даты официального вступления Зеленского на пост президента Украины.

Ранее в этот день Верховная Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая. Церемония начнется в 10:00 в сессионном зале парламента.