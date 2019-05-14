Политика

12:20 14.05.2019

"Идти дорогой президента Порошенко" советует Зеленскому действующий глава Украинского государства

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"Идти дорогой президента Порошенко" советует Зеленскому действующий глава Украинского государства

Президент Украины Петр Порошенко желает своему преемнику, новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следовать его дорогой.

"Просто идти дорогой президента Порошенко", - сказал П.Порошенко в ходе конференции высокого уровня для лидеров стран "Восточного партнерства" во вторник в Брюсселе, отвечая на вопрос модератора, что бы он посоветовал В.Зеленскому.

Он подчеркнул, что странам "Восточного партнерства" последующие 10 лет надо еще больше сотрудничать со странами ЕС, в том числе для осуществления реформ.

"Больше реформ, больше сотрудничества с Европейской комиссией, с Европейским советом, с Европейским Союзом", - сказал П.Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что одним из следующих этапов должна стать энергетическая безопасность европейского континента, а не только стран "Восточного партнерства".

"Я хочу сказать, что надо верить, что следующие 10 лет будут историей успеха, и может, через 10 лет мы соберемся тут и скажем – да, так оно и получилось. 20 лет "Восточного партнерства" еще успешнее, чем первое десятилетие", - подытожил он.

Теги: #восточное_партнерство #порошенко
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