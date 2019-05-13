Политика

16:45 13.05.2019

Совет ЕС продлил мандат Консультативной миссии в Украине до 31 мая 2021г

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Совет ЕС продлил мандат Консультативной миссии в Украине до 31 мая 2021г

Совет Европейского Союза продлил мандат Консультативной миссии ЕС в Украине (European Union Advisory Mission (EUAM) до 31 мая 2021 года, утвердив для ее работы бюджет в размере 54 млн евро на следующие два года.

Соответствующее решение было принято в понедельник в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

В пресс-релизе Совета ЕС констатируется, что финансирование миссии увеличено более чем на 25%, что "отражает усиление деятельности миссии, в том числе путем создания второго мобильного подразделения, которое будет развернуто на востоке и юго-востоке Украины".

Отмечается, что общая цель EUAM - поддержать Украину в развитии устойчивых, подотчетных и эффективных служб безопасности, которые укрепляют верховенство права. Этот процесс призван восстановить доверие украинского народа к своим гражданским службам безопасности.

Миссия поддерживает реформу сектора гражданской безопасности в тесном сотрудничестве с полицией, другими правоохранительными органами и судебным сектором, в частности с прокуратурой.

Миссия предоставляет стратегические рекомендации украинским властям и поддерживает их посредством оперативной деятельности, включая обучение. У миссии пять приоритетов: управление персоналом, расследование уголовных дел, общественный порядок, общественная охрана и разграничение компетенций.

EUAM - это невооруженная неисполнительная гражданская миссия со штаб-квартирой в Киеве и отделениями на местах во Львове, Харькове и Одессе. Миссия была создана 22 июля 2014 года и начала свою работу 1 декабря 2014 года. В настоящее время в ней работает более 300 сотрудников.

Теги: #миссия #бюджет #украина #ес
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