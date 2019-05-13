Политика

11:53 13.05.2019

Тимошенко предложила начать дискуссию о создании новой коалиции в Раде и нового правительства

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Тимошенко предложила начать дискуссию о создании новой коалиции в Раде и нового правительства

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает начать консультации по созданию новой коалиции в Верховной Раде.

"Я считаю, что сейчас нам необходимо вести главную дискуссию о том, чтобы независимо от того, будут внеочередные или очередные – это все равно полгода на перезагрузку - нам надо начать дискуссию о создании новой коалиции в парламенте и создании нового правительства Украины с абсолютно новой стратегией и тактикой управления страной", - сказала Ю.Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Она отметила, что в противном случае будет потеряно время и продлится хаос, который сегодня, по словам политика, существует в стране.

Теги: #батькивщина #тимошенко #коалиция #рада
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