Тимошенко предложила начать дискуссию о создании новой коалиции в Раде и нового правительства

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает начать консультации по созданию новой коалиции в Верховной Раде.

"Я считаю, что сейчас нам необходимо вести главную дискуссию о том, чтобы независимо от того, будут внеочередные или очередные – это все равно полгода на перезагрузку - нам надо начать дискуссию о создании новой коалиции в парламенте и создании нового правительства Украины с абсолютно новой стратегией и тактикой управления страной", - сказала Ю.Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Она отметила, что в противном случае будет потеряно время и продлится хаос, который сегодня, по словам политика, существует в стране.